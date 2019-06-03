Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чому хтось соромиться переговорів прямих із Росією? Чому ми соромимося прямих переговорів із Росією? Тому що це країна-агресор, а не країна-сусід? А я вважаю, що все має вирішуватися з розумом і ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного, а потім знаходимо крайніх і не просимо вибачення", - сказав Кернес, виступаючи на об'єднавчому з'їзді партії в Харкові.

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Пояснюючи після закінчення з'їзду свою позицію журналістам, він сказав, що спирався на опитування громадської думки.

"Нам потрібні переговори з Російською Федерацією, тому що ми розуміємо, що це запит нашого населення України. Це не запит мій особистий. Це запит населення України. Це соціологія така: потрібні прямі переговори", - сказав мер Харкова.

Кернес ще раз підкреслив, що ні він, ні його одеський колега і співголова партії Геннадій Труханов не мають наміру стати народними депутатами і, якщо партія на позачергових парламентських виборах подолає 5% бар'єр, вони все одно залишаться мерами Харкова та Одеси.

Відповідаючи на запитання про можливу участь партії "Довіряй справам" у формуванні коаліції в новому парламенті, Кернес сказав: "Якщо ми не чужі нової влади - а ми збираємося тільки допомагати новій владі, ми, напевно, звичайно, хочемо бути в коаліції".

Нагадаємо, 21 травня глава Адміністрації Президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

30 травня було опубліковано інтерв'ю партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра. У ньому він, зокрема, заявив, що війну в Донбасі почали, щоб заробити грошенят і нинішні політики зможуть її закінчити. Він також стверджував, що закон про мову потрібно скасувати і це "перший крок для того, щоб завершити війну".