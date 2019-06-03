"Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - Вакарчук

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо нових людей у політиці. Тому коли закінчаться вибори, ми повернемося до більш ґрунтовної розбудови нашої мережі. Тому що на виграші парламентських виборів не закінчується наша ідея", - розповів Вакарчук.

"Одразу, як тільки відбудуться парламентські вибори, у нас, крім того, щоб починати впливати на роботу безпосередньо в парламенті, буде велика дорога. Зокрема, я своєю метою бачу розбудову структури, партії; можливо, навіть, я б сказав, руху – більше, ніж партії – руху "Голос", руху за справжні зміни в політиці, зміни поведінкові. Нам потрібно створити ще одну революцію. Цього разу - не на Майдані", - заявив лідер "Голосу".

Він зазначив, що має на увазі революцію "в головах".

"Я вважаю, що наша партія може стати провідником такої революції. Тому що нам чесно потрібно змінювати себе, а не тільки виганяти старих людей і заводити нових. Тому що і нові люди, і ми з вами, - навіть, якщо ми стоїмо на позитивних нових людських принципах – усе-таки заражені вірусом цього минулого пострадянського. І нам потрібно і в собі робити ці зміни. І завдання руху "Голос" буде саме в цьому", - розповів Святослав Вакарчук.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом з новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.