Вакарчук: Я не маю жодних стосунків ні з українськими, ні з американськими олігархами. Нас фінансує середній бізнес

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я багато разів говорив, що в мене нема жодних, ніяких близьких стосунків з жодним олігархом українським чи там американським чи, не знаю… Ми працюємо чесно, прозоро. Ми не беремо гроші в олігархів і не збираємось цього робити", - заявив Вакарчук.

Він розповів, що на передвиборчу кампанію його партії потрібно приблизно 70-80 млн грн.

"Якусь невелику частину вже вніс я сам. Це, буквально, скільки зміг. Там законом встановлена межа. Проблема з тим, що законодавство у нас так хитро по-єзуїтськи влаштоване, що якщо багаті люди хочуть чесно тебе підтримати, вони не можуть. Тому що там є обмеження, верхній внесок. І через це деякі партії старої політики знаходять підставних осіб, записують внески на бабусь і пенсіонерів, на їхні паспортні дані", - зазначив лідер партії "Голос".

На запитання про те, чи йдетеся про схему, яку використовувала Юлія Тимошенко, він заявив, що "не обговорює конкретних імен", а говорить про те, що бачив і читав у газетах.

"У нас такого точно не буде. Я можу сказати, що гроші, які нам пропонують, які ми вже сьогодні маємо, - це в основному середній бізнес. Є декілька крупних бізнесменів, які точно не входять в топ-10 і не є ніякими олігархами, - але які теж зголошуються нам допомагати. Так, мабуть, від дострокових виборів існує той позитивний момент, що вони дешевші", - розповів Вакарчук.

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На запитання про те, чи будуть його головним медіаресурсом канали Віктора Пінчука, він відповів, що "це абсолютно не відповідає дійсності".

"Наприклад, минулого тижня, як ви бачили, я був на "Свободі слова". За день до того я був на програмі "Підсумки тижня" з Аллою Мазур на "1+1". Я не думаю, що хтось може змалювати такий дивний союз олігархічний. Наша позиція щодо тих, хто сьогодні володіє телеканалами, дуже проста. Вони справді володіють телеканалами, і без телевізора сьогодні зробити, скажімо так, швидкий політичний endorsement, - неможливо. То ж ми звертаємось однаково прозоро до всіх власників телеканалів, які є в Україні. Ми готові за справедливими, однаковими для всіх, розцінками купувати там телерекламу. І вимагаємо справедливого рівнозначного доступу до політичних програм, які є в рівних обсягах для всіх", - зазначив політик.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

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Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом з новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.