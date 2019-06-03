Сьогодні в ПАРЄ можуть забезпечити можливе повернення Росії до складу асамблеї

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, йдеться про доповідь "Про зміцнення процессу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування".
Зазначений документ, доповідачкою за яким є сенатор від Бельгії Петра Де Саттер, вже включений до проекту порядку денного засідання ПАРЄ 24-28 червня.
Проект доповіді, якщо вона буде затверджена регламентним комітетом, а далі усією Асамблеєю 24 червня, може створити умови, що російська делегація заявиться на літню сесію ПАРЄ, хоча це суперечить регламенту.
Як повідомлялося, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.
Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.
Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.
Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.