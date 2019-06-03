До Ради можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина", - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими в понеділок даними, партію "Слуга народу" готові підтримати 30,8% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" - 8,2%, "Європейську солідарність" - 7,9%, ВО "Батьківщина" - 7% респондентів.

Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 4,8%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 3,5%.

Партію "Голос", лідером якої є співак і музикант Святослав Вакарчук, підтримали б 2,5% опитаних.

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Ролінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період із 15 до 31 травня. Загалом в Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.