Коломойський разом із Зеленським телефонували мені приблизно два роки тому, - Вакарчук

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Так, була така ситуація, я підтверджую. Це було десь два роки тому. З того часу я не спілкувався з жодним з них ні телефоном, не особисто", - розповів Вакарчук.

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Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський розповів, що разом із президентом Володимиром Зеленським, на той момент - ще лідер студії "Квартал 95", телефонували на підпитку фронтмену групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку та запитували про підтримку Зеленського на виборах.

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