Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив глава фракції БПП Артур Герасимов.
Також він згадав проросійські висловлювання бізнес-партнерів Президента України Володимира Зеленського.
Крім того, у фракції наголошують на важливості ухвалення цього тижня законів про ТСК та Виборчий кодекс.
Нагадаємо, 7 листопада 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України" авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Парубієм.
Документ передбачає систему регіональних відкритих списків на виборах народних депутатів.
Крім того, законопроект передбачає 4%-й прохідний бар'єр у парламент.
Раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що Рада розпочне розгляд Виборчого кодексу в четвер.