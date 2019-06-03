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03.06.19 11:45

Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов

Після президентських виборів в Україні активізувалися проросійські сили.

Після виборів в Україні активізувалися проросійські сили, - Герасимов

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив глава фракції БПП Артур Герасимов.

Також він згадав проросійські висловлювання бізнес-партнерів Президента України Володимира Зеленського.

Крім того, у фракції наголошують на важливості ухвалення цього тижня законів про ТСК та Виборчий кодекс.

Нагадаємо, 7 листопада 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України" авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Парубієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій сподівається, що Рада візьметься за розгляд Виборчого кодексу в четвер

Документ передбачає систему регіональних відкритих списків на виборах народних депутатів.

Крім того, законопроект передбачає 4%-й прохідний бар'єр у парламент.

Раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що Рада розпочне розгляд Виборчого кодексу в четвер.

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