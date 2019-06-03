Заступник голови СБУ Баканов: "Смотрящих" не буде, нових "переділів ринку" не буде. Мета - ліквідувати тіньовий бізнес

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ми маємо забезпечити в суспільстві чесний розподіл основних соціальних благ: справедливості та безпеки. Зможемо об'єднати навколо цієї мети роботу всіх правоохоронних органів і державного апарату - переможемо", - заявив Баканов.

"Президент України поставив чітке завдання - зруйнувати корупційну піраміду і припинити побори з бізнесу, і ми це завдання виконуватимемо. "Смотрящих" не буде, нових "переділів ринку" не буде. Мета проста – ліквідувати "кормову базу" корупції - тіньовий бізнес. Ліквідувати без огляду на посади та прізвища. Для вирішення цих завдань потрібні грамотні і, головне, порядні люди. Шукатимемо, спиратимемося на тих співробітників, для кого в житті важливі принципи і служба, на тих, хто має заслуги в боротьбі з ворогом, не тільки виховуватимемо і навчатимемо молодь, а й спиратимемося на ветеранів служби", - зазначив заступник голови СБУ.

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"Якщо говорити про реформу СБУ, то тут, звичайно, насамперед потрібно починати з інвестицій у людей. Співробітники мають бути забезпечені всім необхідним, щоб чесно служити своєму народові, щоб у нових людей був стимул приходити на службу і чесно робити кар'єру, стимул вчитися і підвищувати свою кваліфікацію щодня. Новий час створює нові загрози, і ми маємо відповідати викликам нового часу. Зокрема, в таких галузях, як кібербезпека, захист об'єктів критичної інфраструктури. Звичайно, будуть кадрові рішення, будемо усувати саму можливість використовувати СБУ і главк "К" як палицю для вибивання грошей з бізнесу. Потрібно просто припинити цю практику. Нам дуже важлива довіра громадянського суспільства, міжнародних партнерів та зворотний зв'язок, який неможливий без налагодження простих, але ефективних комунікацій. Будемо крок за кроком рухатися в цьому напрямку", - резюмував Баканов.