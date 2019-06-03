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03.06.19 13:06

"Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко здивована пропозицією почати переговори з президентом РФ Путіним "із чистого аркуша".

"Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єра", - Геращенко посварилася із Тимошенко на Погоджувальній раді у ВР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала на Погоджувальній раді в Раді.

"Мені дивно чути, як нам пропонують почати "із чистого аркуша" переговори з людиною, яка винесла 1 березня 2014 року на голосування пропозицію ввести війська в Україну", - сказала вона.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка раніше висловила тезу про переговори з РФ із чистого аркуша, спробувала вставити свою репліку, але Геращенко попросила її не перебивати.

"Я розумію, що зараз почався кастинг на пост прем'єр-міністра, але вам на цьому кастингу не вдасться принизити мене", - сказала вона.

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Також Геращенко висловила думку, чому окремі політики хочуть скасування мінського процесу. Санкції проти РФ запроваджені на основі Мінських угод, і скасування Мінська може призвести до скасування санкцій.

Крім того Геращенко нагадала про проблему звільнення українських моряків та інших в'язнів, яких незаконно утримують у РФ. Вона висловила сподівання на те, що президент під час свого візиту в Брюссель порушить це питання.

Раніше голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала Україні розпочати відносини "із чистого аркуша".

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