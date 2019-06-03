Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом і президентом Євроради Туском

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомлення на сайті Альянсу.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 4 червня, в штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.

У НАТО зазначили, що Зеленський візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО.

Після чого о 16:45 (за місцевим часом) Столтенберг і Зеленський дадуть спільну прес-конференцію.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт Європейської ради, в середу, 5 червня, о 14.30 (за місцевим часом) також відбудеться зустріч президента Євроради із Зеленським.

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