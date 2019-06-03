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03.06.19 13:37

Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні, 3 червня о 13:00 на ґанку Адміністрації Президента України відбудеться брифінг екс-президента Леоніда Кучми і президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на зустріч будуть допущені всі журналісти. Поки невідомо, про що говоритимуть Кучма і Зеленський. В кінці травня Кучма заявляв, що "найближчим часом президент Володимир Зеленський може призначити делегацію в Тристоронню контактну групу в Мінську".

Нагадаємо, минулого року другий президент України Леонід Кучма заявив про припинення роботи в ТКГ, в якій представляв Україну. Новим представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі став Євген Марчук.

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