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03.06.19 13:18

Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати

Важливо, щоб відбувалося оновлення владної вертикалі і в політику йшли молоді чесні люди із чіткими моральними принципами.

Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати

Про це Олександр Турчинов сказав під час виступу на ІІ Форумі християн управлінців.

Учасники Форуму обговорили питання активної участі християн у розбудові управління державою та забезпечення розвитку України на фундаменті християнських цінностей. Також окрему увагу було приділено участі молодих християнських політиків у парламентських виборах та підготовці до майбутніх місцевих виборів.

За словами Олександра Турчинова, дуже важливо, щоб відбувалося не лише оновлення облич у політиці, "але важливо, щоб у нових облич були цікаві і реалістичні ідеї та програми". "А головне, щоб вони були здатні їх реалізувати, що неможливо без достатньо серйозної професійної підготовки", - зазначив він.

У цьому контексті учасники Форуму обговорили питання створення Центру підготовки для молодих християнських політиків, де можна буде оволодіти основами управління, державотворення, економіки та політології.

Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 01
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 02
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 03
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 04
Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати 05

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