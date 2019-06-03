Турчинов: Важливо, щоб у нових облич були реалістичні ідеї та програми і здатність їх реалізувати

Про це Олександр Турчинов сказав під час виступу на ІІ Форумі християн управлінців.

Учасники Форуму обговорили питання активної участі християн у розбудові управління державою та забезпечення розвитку України на фундаменті християнських цінностей. Також окрему увагу було приділено участі молодих християнських політиків у парламентських виборах та підготовці до майбутніх місцевих виборів.

За словами Олександра Турчинова, дуже важливо, щоб відбувалося не лише оновлення облич у політиці, "але важливо, щоб у нових облич були цікаві і реалістичні ідеї та програми". "А головне, щоб вони були здатні їх реалізувати, що неможливо без достатньо серйозної професійної підготовки", - зазначив він.

У цьому контексті учасники Форуму обговорили питання створення Центру підготовки для молодих християнських політиків, де можна буде оволодіти основами управління, державотворення, економіки та політології.









