Сесію парламенту можуть продовжити для розгляду Виборчого кодексу, - Сидорович

Про це в коментарі журналістам заявив заступник голови фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вдячний голові Верховної Ради, що він допоміг нам організувати проведення комітету і вже минулого четверга було розблоковано роботу над можливістю потрапляння Виборчого кодексу до сесійної зали. Як було анонсовано, вже в цей четвер депутати візьмуться за його розгляд", - повідомив нардеп.

Також Сидорович зазначив, що як і раніше залишається понад 4 тисячі поправок в документі і Виборчий кодекс є найбільшим документом в цьому скликанні парламенту.

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Він припустив, що для розгляду кодексу сесія парламенту може бути продовжена.

Сидорович розповів, що сесія парламенту може бути продовжена до часу, коли нардепи йдуть на канікули - середини липня.