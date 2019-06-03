"Усе написано на папері", - Пєсков пояснив, яких "перших кроків" Кремль очікує від України для налагодження відносин

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Про це говорив президент Путін. Головне зараз - визначитися зі ставленням української влади до Мінським домовленостями, до того, чи будуть налагоджуватися прямі контакти з представниками Донбасу, в якій мірі і як швидко будуть виконуватися Мінські домовленості. Тут не потрібно вигадувати нічого нового - все написано на папері ", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, яких" перших кроків "очікує Кремль з боку влади України для налагодження відносин, про що неодноразово заявляли представники російської держави.

Раніше, 1 червня, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна має зробити перший крок для налагодження відносин між Москвою і Києвом.

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"Зрештою, це все в руках нового президента, нової влади. Якщо вони захочуть якісь кроки зробити, вони їх зроблять. Заяви, які лунають зараз з Києва, дуже суперечливі. Ніби як вони хотіли б відновити певні процеси на базі Мінських угод. Водночас це супроводжується досить застарілою і, скажімо прямо, риторикою, що набила оскому: ось це, це, друге, третє ... Але дій ми поки жодних не бачимо. Наберімося терпіння", - сказав Медведєв.