Нардеп Фельдман звинуватив "Нацкорпус" у вимаганні та збирається дати свідчення

Харківський нардеп, почесний президент ПАТ "Концерн АВЕК і Ко" Олександр Фельдман звинуватив політичну партію "Національний корпус" у вимаганні мільйона доларів США. Про це йдеться в зверненні політика до президента України Володимира Зеленського, повідомляє Главком.



Зокрема, Фельдман просить президента Зеленського звернути увагу на ситуацію навколо найбільшого торгового центру в Східній Європі – "Барабашово", що, за його словами, зіткнувся з рейдерами в особі партії "Національний корпус".



"Зухвалі дії, спроби розхитати силове протистояння на території найбільшого в Східній Європі Торгового центру "Барабашово" змусили мене звернутися до Вас, пане Президенте, від імені сотень тисяч харків'ян, які пов'язали свій бізнес із "Барабашово", від імені тих, для кого цей торговий центр став можливістю вижити під час кризи 90-х років, створити власну справу і наповнювати бюджети всіх рівнів, виростити дітей і розвивати мирну і незалежну державу", - зазначає Фельдман.



Крім того, Фельдман просить президента доручити компетентним органам провести неупереджене розслідування низки спроб рейдерських захоплень і дати їм оцінку відповідно до чинного законодавства, а також доручити правоохоронцям вжити жорстких заходів щодо недопущення подібних незаконних дій.



За даними народного депутата, радикально налаштовані молоді люди, які ототожнюють себе з політичною партією "Національний корпус", роблять системні спроби залякування підприємців, співробітників адміністрації ТЦ, а також рейдерських атак на об'єкти торгового центру. Так, за інформацією Фельдмана, чергова спроба рейдерського захоплення була здійснена 29 травня, тоді група молодих людей, яка виступала від імені "Національного корпусу", поставила руба питання спокою і особистої безпеки багатьох харків'ян, а також власників бізнесу.



"Причина приходу активістів сумнозвісної політичної сили проста: свого часу вони вимагали у мене мільйон доларів США за "захист і спокій". І я готовий дати всі ці свідчення слідчим органам. Отримавши рішучу відмову, радикали вирішують питання звичними для них способами - силовими провокаціями, захопленнями і рейдерством", - йдеться у зверненні Фельдмана до президента.



За даними парламентарія, підприємці "Барабашово" зіткнулися з низкою викликів, зокрема, це "шантаж і маніпулювання громадською думкою, провокації, напади, побиття, відверта брехня і готовність нехтувати законом і миром в Україні". Крім того, за даними народного депутата, з такими ж викликами довелося зіткнутися і йому особисто.



"Як кандидат у народні депутати України, який балотується в 174 одномандатному окрузі в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, з такими викликами зіткнувся і я особисто. Останнім часом у Харкові розгорнута ціла кампанія з розповсюдження "чорних" матеріалів. Це брехливі звинувачення в підпалах, у побитті, в інших всіляких злочинах. Крім того, 23 травня активісти "Національного корпусу" з використанням димових шашок напали на мій офіс, де на першому поверсі розташовується один з культурних центрів - візитівка міста - Галерея "АВЕК", яку щодня безкоштовно відвідують тисячі людей", - зазначив Фельдман.