Президентський законопроєкт про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук

Про це представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112.Україна.

"Я сподіваюся, що цей проєкт закону або сьогодні, або завтра буде внесено в Раду. Цей законопроєкт значно ширший, ніж ті, які напрацьовувалися, він не обмежується лише кримінальною відповідальністю, туди включено питання цивільно-правової відповідальності, оскільки це комплексний законопроєкт", - заявив Стефанчук.

Він пояснив, що документом передбачено внесення змін до процесуальних кодексів та окремих законів, що стосуються судоустрою. Також, за його словами, президентську ініціативу погодили з МВФ і Світовим банком.

Стефанчук додав, що сподівається на співпрацю з комітетом ВР і Радою, хоча констатував, що парламент неефективний і блокує президентські ініціативи.

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Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроєкт, який мав відновити цю статтю в іншій редакції.

У свою чергу, народні депутати подали понад 10 альтернативних ініціатив.

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