Росія намагається маніпулювати Міжнародним судом і хоче розглядати справу на власних умовах, - Зеркаль

Про це заявила в Facebook заступниця міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"РФ намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції розглядати справу по суті на власних умовах. Як я вже зазначала, це найбільша небезпека і пастка. РФ намагається сказати Суду - забудьте про тисячі сторінок доказів, подивіться тільки на кілька фактів, відібраних Росією", - написала Зеркаль.

За її словами, Росія намагається перекрутити всю доказову базу.

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"Як в радянській естрадній репризі – "Тут граємо, тут не граємо, тут пляма – рибу загортали". З іншого, намагається буквально змінити тексти конвенцій, вимагаючи їх читати так, щоб дії Росії не потрапляли під їхню дію", - зазначила Зеркаль.

Дипломат розповіла, що Росія також заявляє, що Україна вела себе недобросовісно в спробах мирного досудового врегулювання спору.

"Тут майстерність називати біле чорним сягає апогею. Ці маніпуляції побудовані дуже вправно. І в письмових документах і у виступах адвокатів Російської Федерації багато складної аргументації. Але навіть простого погляду на структуру цих аргументів достатньо, аби зрозуміти їхню помилковість", - зазначила заступник голови українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.

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12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.