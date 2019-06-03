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03.06.19 15:35

Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ нарощує інженерне обладнання позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Четверо російських військових підірвалися на власних мінних полях на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, активізувалися роботи з обладнання позицій "другої лінії оборони", які передбачається посилювати резервами, сформованими, зокрема, за рахунок сил і засобів "республіканських міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій".

"Зазначені позиції по всьому периметру їхнього розташування в авральному порядку обладнуються мінно-вибуховими загородженнями з використанням протитанкових та протипіхотних мін. Водночас поспішність дій противника з мінування території, за відсутності взаємодії між підрозділами, призводить до численних підривів російських військовослужбовців на власних мінах. Так, упродовж останніх трьох діб із зазначених причин загинули чотири військовослужбовці російсько-окупаційних військ", - повідомили в ГУР.

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Водночас, за даними української розвідки, мінування окупантами додаткових ділянок у тилу підвищує рівень небезпеки для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

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