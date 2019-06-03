Усі внесені Зеленським законопроекти будуть запропоновані для включення до порядку денного Ради, - Парубій

Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп Верховної Ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі законопроекти, передані президентом, будуть запропоновані для внесення до порядку денного сесії ... Усі законодавчі ініціативи президента, визначені як невідкладні, ми будемо розглядати в сесійній залі", - повідомив Парубій.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук нагадав, що Зеленський вже вніс законопроект про процедуру відсторонення від влади президента, а також наголосив, що невідкладно необхідно розглянути проекти законів про внесення змін до ст. 80 про недоторканність народних депутатів (№7203) і до закону про вибори народних депутатів про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (№10356).

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Нагадаємо, 29 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента від посади (імпічмент). Це була одна з його передвиборчих обіцянок.

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