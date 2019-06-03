Готові з новим складом ВР робити чесні та прозорі правила імпічменту й відкликання депутатів, - Стефанчук

Про це представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112.Україна.

"Сьогодні ухвалення змін до Конституції - це від півтора до двох років діяльності Верховної Ради. Ми готові спростити процедуру імпічменту, але цей законопроект написаний у межах, в рамках і способом, які передбачені Конституцією на сьогодні. Але ми готові з новим складом Верховної Ради робити чесні і прозорі правила відкликання всіх - незалежно від того, це президент, чи це депутат", - заявив Стефанчук.

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Він висловив упевненість у необхідності окремої законодавчої ініціативи щодо процедури відкликання президента, тому автори законопроекту в команді Зеленського переписали норми Конституції в закон. Крім того, на думку команди Зеленського, потрібно і спрощення процедури відкликання народних депутатів.