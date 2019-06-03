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03.06.19 16:32

Президент Польщі Дуда проведе зустріч із Зеленським 4 червня в Брюсселі, - глава канцелярії Щерський

Анджей Дуда зустрінеться у вівторок після полудня в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Польщі Дуда проведе зустріч із Зеленським 4 червня в Брюсселі, - глава канцелярії Щерський

Про це повідомив голова Кабінету президента Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За його словами, завтрашня зустріч у штаб-квартирі НАТО буде присвячена представленню генерального секретаря НАТО стану переговорів на тему збільшеної присутності американських військ у Польщі.

Водночас він розповів про зустріч Дуди із Зеленським. "Це буде перша зустріч президента Польщі і України в новій персональній конфігурації", - зазначив він. Щерський підкреслив, що зустріч Дуди з Зеленським відбудеться в резиденції Постійного представника Республіки Польща при Європейському Союзі, що, як стверджував, є символічним.

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"Польща хоче бути адвокатом європейського шляху України", - зазначив Щерський.

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