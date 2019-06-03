Чиновників соціальної установи затримали на Черкащині на хабарі 17 тис. грн, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники вимагали від місцевої жительки 17 тисяч гривень. За вказану суму керівник установи обіцяла жінці не вживати заходів із виселення одного з утриманців соціальної установи.

Правоохоронці затримали головного бухгалтера в робочому кабінеті під час одержання хабара.

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Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.