Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

"Завтра відбудеться перший закордонний візит президента Володимира Зеленського. Звісно, це закордонний візит до Брюсселя для того, щоб іще раз задекларувати незмінну позицію - курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію", - сказала Мендель.

Також вона повідомила, що Зеленський у Брюсселі зустрінеться з європейськими лідерами та генсеком НАТО.

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Зокрема, за її словами, заплановано зустрічі президента України з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, журналістка Юлія Мендель перемогла в конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського.