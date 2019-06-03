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03.06.19 16:47

Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель

Президент Володимир Зеленський під час свого першого закордонного візиту до Брюсселя у вівторок, 4 червня, задекларує незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

"Завтра відбудеться перший закордонний візит президента Володимира Зеленського. Звісно, це закордонний візит до Брюсселя для того, щоб іще раз задекларувати незмінну позицію - курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію", - сказала Мендель.

Також вона повідомила, що Зеленський у Брюсселі зустрінеться з європейськими лідерами та генсеком НАТО.

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Зокрема, за її словами, заплановано зустрічі президента України з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, журналістка Юлія Мендель перемогла в конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського.

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