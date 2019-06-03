Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус

Як написав у Facebookпредставник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус, про це йшлося на зустрічі учасників РНБО 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, криза у сфері поставок нафтопродуктів може настати вже в червні-липні 2019 року. Її спровокували нові торгові обмеження Росії, зокрема про заборону на поставки нафти, бензину та вугілля в Україну без наявності спеціальних дозволів. За оцінками Геруса, це призведе до скорочення поставок нафтопродуктів, зокрема пального на 30-50%. Водночас за розрахунками аналітиків, поставки скоротяться на 60-75%.

Ще одна криза стосується введення нового ринку електроенергії в липні 2019 року. Зокрема, за словами представника президента в Кабміні, поки ринок електроенергії не готовий.

"Немає готових протестованих IТ-платформ, немає повного вторинного законодавства, збережена велика монополізація ринку. Очевидно, з перших днів такого ринку буде збій систем, непрогнозовані цінові скачки, неможливість функціонування енергетики в правовому полі, можливі відключення електроенергії, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури", - повідомив Герус.

Третю складову енергетичної кризи Герус пов'язав із питанням продовження транзиту російського газу в ЄС після 2020 року. Його Росія може припинити, чим викличе суттєве подорожчання цін на газ в Україні.

Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський провів перше засідання РНБО після інавгурації. Також він провів нараду за участю членів Ради національної безпеки та оборони України, присвячену енергетичній безпеці.