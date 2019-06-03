Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в розпорядженні президента №57/2019-рп.

"Уповноважити Президента України у 1994 — 2005 роках КУЧМУ Леоніда Даниловича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Л.Кучма здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах", - йдеться в розпорядженні №57 / 2019 рп від 3 червня.

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Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Він візьме участь у засіданні групи 5 червня.