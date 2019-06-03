Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до складу асамблеї

Про це повідомив глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Регламентний комітет ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ. Голосування 24 червня на сесії Асамблеї. Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни", - написав Ар'єв.

"Навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість ввести санкції хоч і в урізаному варіанті, але залишиться", - додав він, зазначивши, що українська делегація була проти затвердження цієї резолюції.

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Він також додав, що українська сторона впродовж наступних трьох тижнів працюватиме над тим, щоб переконати Асамблею не брати цю резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

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Як повідомлялося, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

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