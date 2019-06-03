Організаторів виробництва фальсифікованого алкоголю судитимуть на Дніпропетровщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 204 КК України було встановлено трьох місцевих жителів, які організували у двох гаражних приміщеннях підпільні виробництва алкоголю, підробленого під відомі торгові марки.

Готовий фальсифікат фасували в пластикову тару і скляні пляшки з етикетками відомих виробників, обклеювали підробленими акцизними марками та реалізовували по території регіону.

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За результатами проведених дій було вилучено з незаконного обігу товарів і устаткування на суму 1,6 млн грн.

За цим фактом трьом фігурантам повідомлено підозру, а кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.