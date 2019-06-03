З одеської колонії, де відбувся бунт, етапували майже 60 засуджених

Про це повідомило Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

02.06.2019 року 58 засуджених ДУ "Південна виправна колонія 51" етаповано до інших установ Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністертва юстиціі аналогічного рівня безпеки для подальшого відбування покарань", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що переведення засуджених здійснювалось з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі рішення міжрегіональної комісії, прийнятого за результатами розгляду звернень, які надійшли від засуджених.

Нагадаємо, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.

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