Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні сказано: "Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія – перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу – Брюсселю.



Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію.



Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС – енергетичний, цифровий, митний, а головне – підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз. Бо членство в НАТО – це є безпека для країни і для громадянина, це є мир на умовах України. А членство в ЄС – це дотримання прав людини і добробут кожного українця. І це основа програми партії "Європейська солідарність". Ми будемо боротися за те, щоби реалізувати цей план.



Завтра важливий день. Тож я бажаю успіху і Україні, і її Президенту".