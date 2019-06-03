Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.06.19 19:12

Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського сприяти євроінтеграції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні сказано: "Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія – перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу – Брюсселю.

Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію.

Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС – енергетичний, цифровий, митний, а головне – підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз. Бо членство в НАТО – це є безпека для країни і для громадянина, це є мир на умовах України. А членство в ЄС – це дотримання прав людини і добробут кожного українця. І це основа програми партії "Європейська солідарність". Ми будемо боротися за те, щоби реалізувати цей план.

Завтра важливий день. Тож я бажаю успіху і Україні, і її Президенту".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100