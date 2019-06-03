На Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України було встановлено, що один із жителів Тернополя здійснює продаж незаконного виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України.

Фігурант отримував фальсифікат від жителя області, який організував у власному домоволодінні підпільний цех із виробництва алкогольної продукції, яку розливав у пластикову тару і поставляв до обласного центру. При цьому, крім підробленої продукції "власного виробництва", останній купував і поставляв у Тернопіль фальсифікований алкоголь, підроблений під продукцію відомих торгових марок, з фальсифікованими марками акцизного податку України.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем виробництва фальсифікату і в автомобілі, який використовувався для його перевезення, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 1 тис. 160 літрів спирту, 500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у пластиковій і скляній тарі (горілка, коньяк і настоянки), обклеєних підробленими марками акцизного податку, і автомобіль.

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 812 тис. грн.

Триває слідство.

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