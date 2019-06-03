ЦВК розподілила на позачергові вибори майже 1 млрд 950 млн грн

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням прес-службу ЦВК, на нинішньому засіданні затверджено розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

Загальна сума - 1 млрд 949 млн 620 тис. гривень.

"У цьому розподілі видатк ЦВК становлять 406 млн 802 тис. 43 гривні. На виборчі комісії розподілено 51 млн 172 тис. 292 грн, на дільничні виборчі комісії - 1 млрд 220 млн 431 тис. 103 грн. Разом із тим розподілом передбачено резерв коштів, який становить 271 млн 214 тис. 562 гривні ", - сказано в повідомленні.

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Також затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

Затверджено кошторис видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України, які здійснюються за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на суму 406 млн 802 тис. 43 гривні.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.