Більшість українських батьків виступають за введення програмування в шкільну програму, - соцопитування

Як передає Цензор.НЕТ, про це на презентації соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна спільно з групою компаній EVEREST, заявив віце-президент Інституту Горшеніна Віктор Соколов.

Дослідження було присвячено перспективам раннього програмування в українських школах і пройшло у квітні-травні 2019 року. У соцопитуванні взяли участь українці, у яких є діти шкільного віку.

"83,8% респондентів погодилися, що програмування необхідно впровадити у шкільну програму. Тобто крім інформатики, необхідно впровадити окремий предмет. На запитання "чи треба вводити предмет "програмування" в початкових класах", ствердно відповіли 69,1%", - розповів Віктор Соколов.

При цьому 88,8% батьків вважають, що професія програміста через 5-10 років буде затребуваною.

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84% респондентів переконані, що основи програмування в майбутньому знадобляться представникам різних професій, а не тільки програмістам.

Батьки погоджуються з тим, що вивчення програмування сприяє розвитку логічного та аналітичного мислення (86,2%), навичок командної роботи (62,7%), уяви та творчих здібностей (77%), вміння вирішувати складні завдання шляхом поділу їх на менші частини (76%).

Водночас 69,9% батьків побоюються, що впровадження предмета "програмування" може погіршити здоров'я дитини. А 52% опитаних вважають програмування занадто складним предметом.

57% респондентів вважають, що раніше дитина почне вивчати програмування, то краще. 35% батьків впевнені в тому, що цей предмет однаково корисний як для хлопчиків, так і для дівчаток.

Твердження про те, що програмування забезпечить дитині конкурентні переваги в майбутньому професійному житті підтримали 79,8% респондентів.

Довідка. У дослідженні взяли участь 1000 респондентів у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованих). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,1%.