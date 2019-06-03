Невідомі зірвали засідання Наглядової ради Одеського медуніверситету, затримано 51 особу, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Одеської області.

Під час конфлікту тілесні ушкодження отримав поліцейський і навіть був госпіталізований. Правоохоронці затримали 51 особу.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про загрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства охорони здоров'я, в результаті сутичок біля Одеського національного медуніверситету постраждало 28 осіб.

"26 дорослих отримали медичну допомогу амбулаторно. Ще одного дорослого і одну дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості", - інформують у відомстві.

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Нагадаємо, влітку 2018 року МОЗ України звільнив колишнього ректора університету Валерія Запорожана. Причина - грубе порушення контракту і перетворення закладу вищої освіти на власне феодальне володіння. Виконуючим обов'язки ректора МОЗ України призначив Костянтина Аймедова.

Вранці 10 грудня 2018 року в МОЗ заявили, що невідомі особи силою захопили будівлю закладу і не пускають працівників на робочі місця. Пізніше в поліції Одеси спростували повідомлення МОЗ,зазначивши, що того дня в університеті діяли судові виконавці Мін'юсту, з реальним виконавчим листом. Після цього МОЗ звинуватив поліцію в брехні.

Наприкінці грудня уряд підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я України реорганізувати університет - створити Національний Одеський медичний університет шляхом злиття ОНМедУ і Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського.

У січні 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив дію розпорядження Кабміну "Про створення Національного Одеського медичного університету".