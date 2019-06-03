Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Зеленського.

У повідомленні наголошується: "На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною".

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Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

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Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

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2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.