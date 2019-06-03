Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко

Цю інформацію Лутковська підтвердила в коментарі Громадському радіо, інформує Цензор.НЕТ.
"Я була на нараді президента України і голови делегації України в Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", - сказала Лутковська.
Нагадаємо, раніше за гуманітарні питання в Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Валерія Лутковська з квітня 2012 року по квітень 2017 р. обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.