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03.06.19 22:52

Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко

Екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська представлятиме Україну в гуманітарній підгрупі на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко

Цю інформацію Лутковська підтвердила в коментарі Громадському радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Я була на нараді президента України і голови делегації України в Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", - сказала Лутковська.

Нагадаємо, раніше за гуманітарні питання в Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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Валерія Лутковська з квітня 2012 року по квітень 2017 р. обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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