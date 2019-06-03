Чехія вдвічі збільшує річну квоту на працевлаштування українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців із 19,6 до 40 тис. на рік.

"Йдеться про подвоєння кількості дозволів на роботу, які видаються", - сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

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Саме МЗС Чехії виступив за подвоєння квот для громадян України. У відомстві вважають, що кількість дозволів на роботу в рамках "Проекту Україна" недостатньо, а термін розгляду документів занадто великий.

За даними Міністерства праці Чехії, на кінець 2018 року в країні було працевлаштовано 121 тис. громадян України, що становило 20% від усієї кількості працюючих у країні іноземців.