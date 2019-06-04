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04.06.19 00:02

Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак

Помічник президента Андрій Єрмак повідомив про виділення матеріальної допомоги родині школяра, який загинув на Закарпатті під час паводку 23 травня.

Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сім'я 11-річного Сергія Церуша з Воловця, який загинув під час паводку 23 травня, отримає матеріальну допомогу з Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Відповідні рішення на рівні Воловецької районної ради та Закарпатської ОДА вже ухвалено, документи оформлено, гроші виділені і надійдуть сім'ї загиблого через "Укрпошту" ще цього тижня", - розповів Єрмак.

Він також повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом халатності педагогів, "які не вберегли дитину".

"Ситуація в Закарпатській області перебуває під особистим контролем президента", - додав Єрмак.

Нагадуємо, 23 травня Сергій Церуш на шкільній перерві вийшов подивитися, як піднялася вода в річці, і його забрала течія. Пізніше його знайшли мертвим. Територія школи була відгороджена від річки парканом.

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