Влада має законодавчо врегулювати відносини з Росією як з агресором, - Вакарчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Я закликаю президента, його команду і Верховну Раду, нарешті, розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією як з країною-агресором. У нас усюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, можна чи ні торгувати з Росією, можна їздити на концерти чи ні. І це питання не просто громадської дискусії", - сказав Вакарчук.
За його словами, необхідно сформувати щодо Росії цілісну українську політику без подвійних стандартів.