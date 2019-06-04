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04.06.19 08:11

Влада має законодавчо врегулювати відносини з Росією як з агресором, - Вакарчук

Лідер Партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав владу законодавчо врегулювати відносини з Росією як з агресором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я закликаю президента, його команду і Верховну Раду, нарешті, розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією як з країною-агресором. У нас усюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, можна чи ні торгувати з Росією, можна їздити на концерти чи ні. І це питання не просто громадської дискусії", - сказав Вакарчук.

За його словами, необхідно сформувати щодо Росії цілісну українську політику без подвійних стандартів.

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