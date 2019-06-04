Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен в ефірі Радіо Свобода.

"Найімовірніше, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, котрі планують зустрітися під час саміту G20 (28-29 червня 2019 року. - Ред.). Але сам факт, що адміністрація Дональда Трампа першою запрошує Зеленського до США для проведення зустрічі, говорить про те, що Зеленському надано вже певний кредит довіри від США. Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити складне і для них, зокрема, питання з мертвої точки".

На його думку, як не парадоксально, така кулуарна інформація, але найімовірніше, одним із каталізаторів цієї зустрічі став Юрій Луценко: "Якраз у Луценка на руках є доволі серйозні важелі, щоб перетасувати карти вже наступним виборам у США. Як мінімум, справа щодо Burisma, яка була порушена в Україні. У цій справі фігурує син Джо Байдена, прийомний син Керрі, колишнього держсекретаря США. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден посідає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Дональда Трампа. Найімовірніше, він і балотуватиметься. Маючи на руках важелі, які можуть вплинути так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає щонайменше приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа".

Також Тизенгаузен вважає, що у Трампа доволі високі шанси переобратися на наступний термін.

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"Якщо Зеленський не піде шляхом більшості наших чиновників, які, не дочекавшись результатів виборів, уже висловлюють симпатії тому чи іншому кандидату, якщо він зробить ставку і вгадає нового президента і не робитиме різких рухів, як робить, наприклад, Луценко, тоді йому все вдасться", - зазначив він.