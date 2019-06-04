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04.06.19 09:22

На автозаправці на Чернігівщині стався вибух, - ДСНС

На території автомобільної газозаправної станції в місті Бобровиця Чернігівської області в ніч на вівторок сталося займання і вибух газової ємності, пожежу ліквідовано.

На автозаправці на Чернігівщині стався вибух, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється з посиланням на прес-службу ДСНС.

"4 червня о 3:20 у місті Бобровиця на вулиці Незалежності, 2Г на території автомобільної газозаправної станції ТОВ "ОТО ГАЗ" сталося займання запірної арматури з подальшим вибухом газової ємності об'ємом 5 куб. м", - повідомили рятувальники.

О 3:30 пожежу було ліквідовано, зазначили у відомстві.

"Жертв і постраждалих немає, руйнувань будівель і споруд не відбулося", - повідомили у відомстві.

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Причина пожежі встановлюється.

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