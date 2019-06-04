На автозаправці на Чернігівщині стався вибух, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється з посиланням на прес-службу ДСНС.

"4 червня о 3:20 у місті Бобровиця на вулиці Незалежності, 2Г на території автомобільної газозаправної станції ТОВ "ОТО ГАЗ" сталося займання запірної арматури з подальшим вибухом газової ємності об'ємом 5 куб. м", - повідомили рятувальники.

О 3:30 пожежу було ліквідовано, зазначили у відомстві.

"Жертв і постраждалих немає, руйнувань будівель і споруд не відбулося", - повідомили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську. ВIДЕО

Причина пожежі встановлюється.