Рішення КС щодо парламентських виборів може відкрити шлях до імпічменту президента, - Денисенко

Про це народний депутат України фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко заявив у кулуарах ВР, коментуючи розгляд суддями КС подання народних депутатів щодо незаконного розпуску парламенту президентом України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

"Сьогодні може з’явитися рішення про термін розгляду цієї справи. За всю історію в нас існувало 3-4 прецеденти, коли КС приймав рішення протягом одного місяця. Якщо так станеться, то на середину виборчої кампанії може бути рішення, що Указ про розпуск парламенту був незаконним", – сказав Денисенко.

Він також спрогнозував, що в четвер буде ухвалено закон про імпічмент президента.

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"Ми можемо зайти в дуже серйозну політичну турбулентність. Рішення КС буде політико-правове, яке може відкрити шлях до імпічменту Президента", – сказав Денисенко.

Він також зазначив, що шансів на ухвалення більше має депутатський закон про імпічмент президента.

"Проєкт закону Зеленського може бути проголосований хіба що в першому читанні, а до другого читання знову буде більше 4000 правок. Процес затягнеться", – сказав Денисенко.

Крім того, депутат звернув увагу на те, рішення КС також вплине на економічну ситуацію в країні.

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"Місія МВФ приїде в Україну після того, як буде сформований новий кабінет міністрів України. Якщо будуть дострокові вибори, то це вересень місяць, а якщо вибори строкові, то це листопад. Транш можемо отримати не раніше грудня. В листопаді Україна має повернути 3 млрд дол. запозичень. Ці гроші доведеться брати з резервів Національного банку. Це вплине на курс гривні. Сьогоднішня ситуація критична і я дуже переживаю, як рішення КС вплине на економічну ситуацію", – наголосив Денисенко.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.