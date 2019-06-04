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04.06.19 12:06

Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак

Сьогодні Конституційний Суд визначатиметься з формою слухання справи про відповідність Основному Закону Указу президента про розпуск Верховної Ради VIII скликання.

Фракція "Народний фронт" як ініціатор подання підкреслює, що жодних юридичних підстав для розпуску парламенту не було і немає.

Про це заявив Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту, повідомляє прес-служба НФ.

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"На нашу думку, йдеться про факт свідомого порушення Конституції найвищою посадовою особою держави. Це - дуже небезпечний прецедент. Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску парламенту - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним", - наголосив керівник фракції.

"Ми звертаємося до Конституційного Суду, зважити на терміновість питання і розглянути наше звернення за пришвидшеною процедурою. Країна очікує на рішення суду найближчим часом", - зазначив Максим Бурбак.

Він зауважив, що призначення дочасних виборів усупереч Конституції призвело до витрат бюджетних коштів.

"Усі, хто задіяний у підготовці парламентських виборів, планували, що вони будуть строкові і відбудуться у жовтні, а не "авралом" на 3 місяці раніше - в літній період. Тим більше, що законних підстав для розпуску Верховної Ради не було і немає", - резюмував Максим Бурбак.

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