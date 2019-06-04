Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак

Фракція "Народний фронт" як ініціатор подання підкреслює, що жодних юридичних підстав для розпуску парламенту не було і немає.

Про це заявив Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту, повідомляє прес-служба НФ.

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"На нашу думку, йдеться про факт свідомого порушення Конституції найвищою посадовою особою держави. Це - дуже небезпечний прецедент. Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску парламенту - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним", - наголосив керівник фракції.

"Ми звертаємося до Конституційного Суду, зважити на терміновість питання і розглянути наше звернення за пришвидшеною процедурою. Країна очікує на рішення суду найближчим часом", - зазначив Максим Бурбак.

Він зауважив, що призначення дочасних виборів усупереч Конституції призвело до витрат бюджетних коштів.

"Усі, хто задіяний у підготовці парламентських виборів, планували, що вони будуть строкові і відбудуться у жовтні, а не "авралом" на 3 місяці раніше - в літній період. Тим більше, що законних підстав для розпуску Верховної Ради не було і немає", - резюмував Максим Бурбак.