Убивство 5-річного Кирила Тлявова: у містах України біля управлінь поліції влаштовують акцію "Безкарність вбиває"

Про це написала у Facebook активістка Марина Хромих, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, давайте так, щоб всім в приват не писати: сьогодні, в усіх наших містах збираємося о 19.00 біля місцевих управлінь поліції. Уже давно зрозуміло, що в нас не працює правоохоронна система. Так далі не можна. І не можна далі терпіти те лайно, яке і далі нам згодовують, намагаючись розповісти, що за вбивство дитини хтось там звільнений, ой, точніше відсторонений, але насправді ні, бо за пару місяців ця сама туша з'явиться десь на іншій посаді, щоб далі покривати подібних покидьків. І ніхто-ніхто не буде покараний. Ми вже сто разів бачили, як вони так робили. Але не можна допускати це знову і знову", - написала Хромих.

У соцмережах люди поширюють заклик до акцій.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

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