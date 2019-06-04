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04.06.19 12:49

ДБР і військова контррозвідка СБУ викрили рейдерів у Хмельницькому: Кримінальний авторитет Ліча вимагав у бізнесмена $420 тис. для чиновника Держгеонадр Міщенка

У справі про рейдерське захоплення майна і майнових прав підприємства (гранітний кар'єр) на суму 227,5 млн грн фігурує заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України Міщенко Роман Володимирович.

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.

Під процесуальним керівництвом ГПУ та оперативним супроводом військової контррозвідки СБУ слідчими теруправління ДБР у Хмельницькому викрито групу осіб, які, будучи підконтрольними кримінальному авторитету Ліщенку О.В. (на прізвисько Ліча), вимагали у представника бізнесу 30 тис. доларів США для передачі посадовим особам Держгеонадр за складання позитивного акта перевірки одного з належних йому кар'єрів, а також 390 тис. доларів США - 10 млн грн, за повернення майна, яким заволоділи рейдерським способом, і майнових прав щодо іншого кар'єра.

Як стало відомо, у цій справі затримано двох осіб, стосовно ще двох вирішується питання про затримання. Зокрема, у справі фігурує заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України Міщенко Роман Володимирович.

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Нині тривають обшуки за місцем передачі коштів (відділення "Приватбанку" у м. Київ), у приміщенні Держгеонадр і за місцем проживання фігурантів.

Раніше правоохоронці викрили рейдерів, які захопили підприємство і вимагали за повернення 10 млн грн.

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