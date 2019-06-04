Зеркаль у Міжнародному суді ООН: Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами. ВIДЕО

"Учора Росія показала своє ставлення до міжнародного права. Це зневага до права і народу України. Це затягування процесу з метою уникнути відповідальності за своє незаконне поводження. Це спотворення принципів міжнародного права з метою легітимізації своєї руйнівної діяльності. І, нарешті, коли все це не спрацьовує, в хід йде заперечення всіх відомих фактів", - сказала Зеркаль на виступі в суді в Гаазі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Заступниця міністра підкреслила, що Росія вже зробила численні порушення міжнародного права, а тепер прагне уникнути відповідальності за все без винятку. Дипломатка також звернула увагу суддів на те, що припис Суду про відновлення діяльності Меджлісу в Криму, а також про освіту українською мовою залишається без виконання російською стороною.

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"Росія не хоче, щоб цей суд розглядав справу України по суті. Зате вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами. Дозвольте бути відвертою: версія фактів, яку ви почули вчора - нісенітниця. Росія передчасно вимагає обговорити факти на цьому тижні, оскільки на стадії розгляду по суті, з повним і належним вивченням всіх доказів, Росія не зможе захистити свою поведінку", - зазначила дипломатка.

На її думку, Росія продовжує спотворювати справу, представляючи її як політично мотивовану і надуману.

"Цього тижня перед вами стоїть єдине питання - це питання юрисдикції. Пане голово, адвокати України нададуть чіткі аргументи, наша справа представлена на ваш розгляд належним чином", - резюмувала Зеркаль.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.

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12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.