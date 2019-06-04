Суд відмовив в арешті частки статутного капіталу холдингу Попової Mex Advertising. Ексзаступниця міністра заявляє про "рейдерство і шантаж" з боку фінансової компанії "Женева"

Про це Попова повідомила в коментарі Цензор.НЕТ.

Так, наразі фінансова компанія "Женева" є власником прав вимоги за боргами холдингу ексчиновниці Mex Advertising, які були придбані у "Райффайзен банк Аваль" наприкінці 2018 року. У рамках стягнення боргу суддя Дарницького суду Києва Олег Колесник заарештував 45% частки в статутному капіталі ТОВ "Мекс АДВЕРТАЙЗИНГ" (Код ЄДРПОУ 38050786), 94% частки в статутному капіталі ТОВ "МЕКС20" (Код ЄДРПОУ 34839999) та 61% частки в статутному капіталі ТОВ "АРЕНА-МЕДІА ЕКСПЕРТ" (Код ЄДРПОУ 36352394), що належать батькові Попової - Валерію.

Однак той самий суд уже 20 травня в особі судді Людмили Комаревцевої ухвалив відмовити в арешті згаданих активів, а також грошових коштів і нерухомості, власником яких є Валерій Попов. Серед причин відмови - порушення прав третіх сторін, брак доказів того і необґрунтованість застосування арешту.

За словами Попової, фінансова компанія "Женева" звернулася до холдингу з пропозицією допомогти викупити свій борг у "Райффайзен банку Аваль". Коли ж Mex Advertising дав свою згоду і готовий був заплатити обумовлену суму за викуп боргу, "Женева" випередила їх і оформила угоду на підконтрольну їй компанію "Веста". Після цього, коли борг холдингу вже фактично належав "Женеві", його викупна вартість була на порядок більшою.

"Хлопці (компанія "Женева". - Ред.) - рейдери, працюють з ФГВФО", - каже Попова, додаючи, що після відмови викуповувати свій борг у "Женеви", керівництво останньої почало здійснювати спроби рейдерського захоплення бізнес-центру холдингу, шантажу і подачі позовів до суду з метою накласти арешт на корпоративні права структур, що входять у рекламний холдинг Mex Advertising, грошові кошти і нерухомість його власників.

На цей момент, як стверджує Попова, холдинг Mex Advertising продовжує свою діяльність.