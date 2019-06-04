Прокуратура закрила справу проти ексрегіонала Іванющенка (Юри Єнакієвського). ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це йдеться в постановах прокуратури.

У грудні 2014 року Іванющенкусклали підозру за ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу за фактом одержання неправомірної вигоди майнового характеру в особливо великому розмірі (618 млн гривень) і заволодіння коштами державного бюджету в особливо великому розмірі за попередньої змови групи осіб.

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Однак в 2015-2016 роках суди всіх інстанцій підтвердили факт належного виконання робіт ТОВ "Карпатибудінвест" Іванющенка, а на початку квітня 2019 року Київський апеляційний суд зобов'язав прокурорів зняти підозру з Іванющенка у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Другий епізод стосується заволодіння часткою в статутному фонді ТОВ "Промринок" (ринок "7-й кілометр" в Одесі). У вересні 2016 року Іванющенку повідомили про підозру за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 за фактом організації вимагання частки в ТОВ "Промринок" у його засновників і за фактом організації підробки офіційного протоколу загальних зборів учасників ТОВ, на підставі якого ринок перейшов у власність Іванющенка.

Як спільників Іванющенка в цій справі розглядали його бізнес-партнера Івана Аврамова і ексдиректора ринку Олега Греся.

Однак слідчим не вдалося довести, що колишні власники подарували свої частки Іванющенку і його товаришам під тиском, тому кримінальна справа закрита і за цим епізодом.

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Нагадаємо, що Іванющенко перебуває в розшуку, а й США, і Євросоюз зняли з нього санкції.