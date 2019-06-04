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04.06.19 13:14

Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков

У Кремлі охарактеризували другого президента України Леоніда Кучму, який повернувся на посаду представника Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, як досвідченого політика, але пов'язали перспективи переговорного процесу з позицією президента України Володимира Зеленського.

Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав журналістам у вівторок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Кучма вельми авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави", - повідомив він.

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Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Він візьме участь у засіданні групи 5 червня.

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