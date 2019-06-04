Міжнародний суд ООН опублікував меморандум України з доказами порушень Росії

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті суду.

Основна його частина нараховує 69 сторінок. До меморандуму додаються також понад тисячу додатків, але для перегляду вони зараз недоступні. У них викладено доводи по суті справи.

У меморандумі є розділи про фінансування Росією тероризму в Україні, обстріли міст на Донбасі, збиття Малайзійського літака MH17, переслідування кримських татар та етнічних українців у Криму тощо.

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Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в межах Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її агресії проти України відбулися 6-9 березня 2017 року. Україна представила аргументи 6 та 8 березня, Росія - 7 та 9 березня. Позов на 45 сторінках опубліковано на сайті суду.

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12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності у суду юрисдикції для розгляду справи.