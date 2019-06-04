У Переяславі-Хмельницькому немає нової поліції. Є ГШР або ГРПП з колишніх даївців, пепеесників і інших представників старої системи, - журналістка Худецька

Про це пише журналістка Ольга Худецька, інформує Цензор.НЕТ.

"В Переяславі-Хмельницькому й інших містах, яким не пощастило мати оту нову поліцію є так звані ГШР або ГРПП. (групи швидкого реагування, групи реагування патрульної поліції). Зовні як патрулька, називається навіть майже як патрулька. Але це не хлопці та дівчата з поза системи, які пройшли спеціальне оновлене навчання. В ГШР і ГРПП набирають зсередини системи. В 16-17 це були переважно колишні даївці, чергова частина, пепеесники і подібний контингент. Того навчання, як у містах, де запускали нову поліцію, вони не проходили", - зазначає вона.

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"У всіх інших містах, яким не пощастило мати нову патрульку, роль патруля виконують оці ГШР/ГРПП. Для людей, які не в темі, зовнішньо важко їх відрізнити. Форма як в патрульки, назва теж щось про патруль. Але ключове - позасистемність людей, відбір і навчання - опускається", - додає журналістка.

За словами Худецької, автором цієї ідеї є заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці Івана Приходька, одного з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова